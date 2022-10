Governo: Saccone (Udc), 'esclusione centristi era prevedibile, ci saranno altre occasioni'**

Roma, 21 ott. "Era francamente prevedibile perché la lista non è andata bene. Ma la cosa importante è che parte il governo politico, ci saranno occasioni per valorizzare il centro". Lo dice all'Adnkronos Antonio Saccone, ex senatore Udc, commentando l'esclusione dei rappresentanti della lista centrista Noi Moderati dalla squadra dei ministri del nuovo Governo.

Pubblicità

"Era una lista improvvisata all'ultimo, era prevedibile. Oggi è una giornata importante per il centrodestra, concentriamoci sul fatto che finalmente in Italia torna un governo politico, con gratitudine a Draghi che comunque mi sembra sia contento come Mattarella che ci sia una linea chiara da parte del corpo elettorale. Gli elettori hanno premiato questa coalizione. Si torna alla politica con un governo autorevole, competente ma di forte matrice politica".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA