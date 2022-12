Governo: Schlein, 'poche settimane per mostrare volto peggiore destra nazionalista'**

Roma, 4 dic. "In poche settimane questo governo ha mostrato il volto peggiore dell'ideologia della destra nazionalista", con la norma anti-rave "che hanno dovuto riscrivere", la "crudeltà di bloccare le persone in mezzo al mare salvo poi accorgersi che non si può fare", con "l'attacco al rdc", con "ministri inadeguati" e "una bella manovra contro i poveri" fondata su "una redistribuzione al contrario, verso l'alto, e che premia gli evasori". Così Elly Schlein, nella convention a Roma in cui dovrebbe ufficializzare la sua candidatura alla guida del Pd.

