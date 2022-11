Israele: Netanyahu, 'vicini a una grande vittoria, enorme voto di fiducia'**

Tel Aviv, 2 nov. ''Siamo vicini a un a grande vittoria''. Così l'ex premier israeliano e leader dell'opposizione Benjamin Netanyahu si è rivolto alla folla dei sostenitori scesi in piazza per celebrare i risultati che stanno uscendo dalle urne e che vedono la coalizione di centro-destra guidata dal Likud in netto vantaggio, con 69 seggi alla Knesset.

"Abbiamo ottenuto un enorme voto di fiducia da parte del popolo israeliano", ha detto Netanyahu ai suoi sostenitori nella sede elettorale del Likud. Quindi la promessa di formare ''un governo nazionale stabile'', mentre i suoi sostenitori lo hanno interrotto più volte definendolo ''Bibi, il re d'Israele''.

