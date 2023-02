++ Iss,incidenza sotto 50, cala occupazione ospedali. Sale Rt ++

ROMA, 17 FEB - Incidenza settimanale dei casi Covid ancora in calo: scende sotto 50 per 100mila abitanti, ed è pari a 48 (10-16 febbraio), rispetto a 52 della settimana precedente (3-9 febbraio). Rt medio calcolato sui casi sintomatici in aumento ma sotto soglia epidemica pari a 0,85 (range 0,71-1,04) nel periodo 25 gennaio-7 febbraio 2023, era 0,73. Stabile il tasso di occupazione in terapia intensiva al 1,6% (al 16 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5,0% (al 16 febbraio) contro il 5,4% del 9 febbraio. Lo indica il monitoraggio Iss-Ministero salute.

