Roma, 29 nov. L'opera dei cosiddetti frontalieri è "fondamentale" per la Svizzera e in questi anni sono stati compiuti "passi avanti" che dimostrano "la volontà di trovare soluzioni soddisfacenti per ambedue le parti". Lo ha affermato il Presidente della Confederazione svizzera, Ignazio Cassis, prima dei colloqui con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA