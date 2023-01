Roma, 3 gen. "L'aumento dell'addizionale irpef non solo mortifica il portafoglio del ceto medio ma è segno che conti sono davvero preoccupanti, è un segnale inquietante". Lo ha detto Francesco Rocca, nel corso della presentazione della sua candidatura per il centrodestra per la Regione Lazio, a Palazzo Ripetta, a Roma.

