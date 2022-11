Lombardia: Cottarelli, 'Moratti? Non so se sia candidata perfetta. Io pronto a candidarmi'**

Milano, 3 nov. "Le dimissioni di Letizia Moratti confermano che ci sono grossi problemi nella gestione attuale della Lombardia". Certamente "è una persona che nel suo passato ha sempre manifestato un grande valore, ma non so se sia la perfetta candidata per la Lombardia. E' tutto da vedere". Lo ha detto all'Adnkronos l'economista Carlo Cottarelli, parlamentare del Pd.

Commentando poi le parole del senatore dem Alessandro Alfieri che ha citato il nome dell'ex commissario per la Spending review tra i profili più adatti per allargare la coalizione di centrosinistra, unendo i moderati e la sinistra riformista, Cottarelli afferma: "Ringrazio molto il senatore Alfieri perché fa sempre piacere quando si ricevono queste espressioni di stima". E certamente, conclude, "se mi verrà fatta la proposta, in una coalizione sufficientemente ampia e con un programma condivisibile, io la considerò molto seriamente e con grande attenzione".

