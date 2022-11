Milano, 17 nov. "Abbiamo espresso l'appoggio al candidato indicato dal Pd, Majorino. E abbiamo ribadito che la nostra partecipazione è riferita a una coalizione che, come oggi, non comprende il M5s". Lo precisa +Europa dopo l'ufficializzazione della scelta di Pierfrancesco Majorino per la candidatura di centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia.

