Lombardia: Ghidorzi a Efe Bal, 'calze arcobaleno ok, ma servono davvero politiche di inclusione'**

Milano, 2 feb. ''sicuramente un paio di calze arcobaleno lo posso mettere, ma credo che oltre agli slogan di facciata servano davvero delle politiche di inclusione e di valutazione delle differenze e questo oggi in Lombardia non avviene''. Così Mara Ghidorzi, candidata di Unione popolare alla presidenza di Regione Lombardia risponde alla escort Efe Bal che per il confronto elettorale organizzato dall'Adnkronos e visibile da oggi sul sito www.adnkronos.com ha chiesto ai candidati se ‘'sono disposti a indossare un paio di calze arcobaleno o un papillon per sostenere il mondo Lgbtq''. ''Una cosa da fare sicuramente -dice Ghidorzi- è quella di potenziare le case rifugio per le persone Lgbtq+''.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA