Lombardia: Ghidorzi, 'ho accettato questo confronto perchè si deve ripartire dalla gente'**

Milano, 2 feb. ''Ho accettato questo confronto politico originale ascoltando le domande direttamente dalla gente perchè credo che la politica debba tornare ad ascoltare i problemi reali delle persone''. Così Mara Ghidorzi, candidata per Unione Popolare alla presidenza della Regione Lombardia spiega i motivi che l'anno portata a partecipare al primo confronto elettorale organizzato dall'Adnkronos con domande fatte da chi produce, vive, lavora, studia e fa sport sul territorio e visibile da oggi sul sito www.adnkronos.com

''Spesso -dice- quello a cui abbiamo assistito in questi anni è una politica un po' autorefenziale che ascoltava solo se stessa. Questa è un'opportunità e anche un modo per entrare in connessione con quello che la gente normale vive tutti i giorni in Lombardia''.

