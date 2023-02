Lombardia: Moratti a Sangalli, ‘ per le olimpiadi serve un modello Expo, colmare i ritardi'**

Milano, 2 feb. ''Le olimpiadi sono sicuramente un'occasione per la nostra regione naturalmente bisogna che siano colmati i ritardi che purtroppo ci sono per le infrastrutture e per far sì che non siano solo una vetrina nelle settimane delle Olimpiadi, ma che siano un 'opportunità che poi rimane sul territorio e arricchisce il territorio e richiama turisti come successo con Expo. Io sono fiera e orgogliosa di aver portato Expo a Milano''. Così la candidata alla presidenza di Regione Lombardia di Lista civica e Terzo Polo, Letizia Moratti, risponde durante il confronto elettorale organizzato dall'Adnkronos e visibile da oggi sul sito www.adnkronos.com alla domanda posta dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli sulle Olimpiadi e sui progetti e l'impegno del neo governatore per coinvolgere il nostro sistema imprenditoriale''.

‘'portando Expo a Milano -dice- ho cercato di avere una visione di lungo periodo e ho fatto in modo che ci fossero le infrastrutture necessarie perché la città tutta crescesse. Le infrastrutture che si inaugurano adesso, le metropolitane e le altre infrastrutture di collegamento, erano state inserite nel dossier di candidatura di Expo. Ecco quello che in questo momento a me sembra mancare in Regione per le olimpiadi è un raccordo forte col territorio. Quindi con i comuni delle valli e delle nostre montagne e con tutto il sistema imprenditoriale locale. Che siano commercianti, artigiani, imprenditori devono sentirsi protagonisti in questo in questo grande evento. Un evento che non deve fermarsi alle settimane delle competizioni, ma deve essere strumento per poter valorizzare le nostre montagne e le nostre valli anche con questa grande alleanza con il mondo produttivo''.

