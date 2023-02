Lombardia: Moratti, 'autonomia da condividere con comuni e province, serve regia'**

Milano, 2 feb. ''Per la Regione Lombardia l'autonomia è importante. E' un'autonomia che poi si deve condividere anche con le province e con i comuni''. Così Letizia Moratti, candidata di Lista civica e Terzo polo alla presidenza della Regione Lombardia risponde durante il confronto tra i quattro candidati organizzato dall'Adnkronos e visibile da oggi sul sito www.adnkronos.com alla domanda del presidente di Cna Lombardia Giovanni Bozzini che ha chiesto quale autonomia potrà ottenere la Regione Lombardia e quale sarà il posizionamento che avrà nei confronti dello Stato centrale.

Moratti è dell'idea che in un progetto di autonomia vi debbano essere '' livelli di prestazione essenziale e costi standard per non creare un'Italia divisa'' ma se si guarda alla Lombardia, in regione ''ci sono tematiche in questo momento affrontate dalla province con una riforma che è incompiuta e nei miei giri vedo tantissimi piccoli comuni che si sentono abbandonati dalla regione''.

''Quindi l'autonomia dallo Stato alla Regione è giustissima e faccio un esempio i nostri laghi dipendono dallo Stato e proprio in questi giorni ho parlato con dei barcaioli del lago di Como: hanno bisogno di una regolamentazione per la navigazione che deve essere più frequente, più fruibile per il turismo. Davvero ci sono tante competenze importanti, competenze che potrebbero anche permetterci di pagare meglio gli infermieri di pagare meglio i medici. Ma queste competenze devono anche essere condivise, nel senso che la regione deve mettere in atto una regia nei confronti di tutti i corpi intermedi e quindi anche delle province e dei piccoli comuni.

