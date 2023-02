Lombardia: Moratti, 'le domande del confronto dimostrano che c'e' tanto da migliorare'**

Milano, 2 feb. ''Ho accettato questo confronto un po' inusuale erché ritengo che le domande che vengono dai cittadini siano importanti per l'elaborazione di un programma''. Così Letizia Moratti, candidata per Lista civica e terzo polo alla presidenza della Regione Lombardia spiega i motivi che l'anno portata a partecipare al primo confronto elettorale organizzato dall'Adnkronos con domande fatte da chi produce, vive, lavora, studia e fa sport sul territorio, visibile da oggi sul sito www.adnkronos.com

''Dalle domande che ho ascoltato -sottolinea- emerge che ci sono tantissimi problemi, tantissimi settori che la regione Lombardia un po' non ha saputo risolvere o non ha affrontato. Ecco il mio programma a differenza di quello che dice Fontana che dice che va tutto bene, a differenza di quello che dice Majorino che dice che va tutto male, è un programma molto concreto che dice che tutto quello che va bene va mantenuto, ma quello che non va bene va migliorato. Tutte queste domande dimostrano che c'e tanto da migliorare''.

