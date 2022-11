Lombardia: Peluffo, 'primarie prima di Natale, domani riunione coalizione'**

Roma, 10 nov. "Domani ho convocato la riunione della coalizione di centrosinistra (Pd, Più Europa, Verdi-Si e civiche lombarde, ndr) per indire le primarie". Lo spiega Vinicio Peluffo, segretario del Pd lombardo, ai cronisti alla Camera. Quando si faranno le primarie? "Direi dopo il ponte dell'8 dicembre, prima di Natale. Si vota il 12 febbraio e dobbiamo essere pronti. C'è già una cornice programmatica comune che avevamo elaborato insieme nei mesi scorsi e saranno comunque primarie aperte a chi si ritrova in quella cornice. Anche ai 5 Stelle se vorranno partecipare". Quanto al Terzo Polo, per i dem, il confronto si può riaprire solo se verrà ritirato l'appoggio di Azione-Iv a Letizia Moratti.

