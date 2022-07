Roma, 31 luv. "Avremo ancora al nostro fianco a supportarci molti che hanno finito il secondo mandato e non possono ricandidarsi, sono eroi. Alcuni sono andati via, cercano collocazione politica e ci attaccano. Possono risparmiarci le prediche, parlano le stesse parole dei nostri avversari". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, in una riunione con gli attivisti campani.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA