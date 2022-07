Roma, 31 lug. "A Fico pensa Fico, è in grado di pensare a se stesso". Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, a capo di 'Italia per il Futuro', rispondendo a una domanda sul futuro politico del presidente della Camera, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3.

