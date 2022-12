Manovra: Fazzolari, 'pos? Stato non può imporre strumento transazione'**

Roma, 5 dic. "Lo Stato non può imporre di vendere in perdita e non può imporre uno strumento privato di transazione". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, incalzato dai cronisti al suo arrivo a Palazzo Chigi circa la scelta del governo di eliminare le multe sul Pos per i pagamenti fino a 60 euro. L'unica moneta con corso legale, ha ribadito più volte, "è la banconota", altrimenti bisognerebbe "creare una moneta elettronica a livello europeo ma non è stato fatto".

