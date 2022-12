Roma, 13 dic. "Il sostegno all'economia reale passa anche dall'innalzamento del tetto dei pagamenti in contante da mille a cinquemila euro e dalla possibilità che l'obbligo di accettare i pagamenti elettronici sia previsto solo per quei pagamenti che superano una certa soglia. Sono due scelte che il Governo rivendica". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'assemblea della Confesercenti.

