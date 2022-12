Manovra: Pd a Fontana, riconvocare Commissione, riaprire porte a opposizione'**

Roma, 19 dic. "Un fatto gravissimo: in Ufficio di presidenza per la prima volta il presidente si è preso la responsabilità di chiudere le porte della commissione Bilancio all'opposizione. Hanno deciso da soli di riconvocarsi in serata. Abbiamo chiesto al presidente della Camera di chiedere al presidente della Bilancio di riconvocare la commissione, vogliamo lavorare alla manovra, non possono impedirci di farlo". Lo ha annunciato la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA