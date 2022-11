Manovra: Renzi, 'incontro Meloni-Calenda no inciucio ma atto di rispetto'**

Roma, 24 nov. "Il Terzo Polo ha deciso di presentare una contromanovra. Mentre Cinque Stelle e Pd vogliono andare in piazza per difendere il reddito di cittadinanza, noi vogliamo difendere il lavoro e i conti pubblici. Abbiamo presentato una contromanovra e il fatto che Calenda abbia chiesto un incontro a Meloni per illustrargliela non è un inciucio ma un atto di rispetto istituzionale. L'opposizione si fa con le proposte, non con gli slogan". Così Matteo Renzi nella enews.

