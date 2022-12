Manovra: Renzi, 'scandalo mai visto, zero per i giovani e marchetta da 890mln alla serie A'**

Roma, 20 dic "Quello che sta accadendo in queste ore è tecnicamente uno dei più grandi scandali cui ho assistito da quando sono in Parlamento". Lo dice Matteo Renzi in un video pubblicato sui social dopo la seduta notturna in commissione alla Camera sulla manovra.

"Cosa è successo stanotte: azzerano i soldi per il 2023 alla 18App, non c'è un centesimo, così recuperano 230 milioni di euro. Cancellano i soldi per i giovani e la cultura e li mettono nelle societa di serie A, ai presidenti, indebitati, incapaci. Nel resto del mondo il calcio funziona, qui anzichè regalare emozioni è il governo Meloni che regala emendamenti ai presidenti incapaci".

Renzi prosegue: "230 milioni dei giovani vengono azzerati e 890 milioni vanno ai presidenti di serie A. Uno scandalo, uno schiaffo ai giovani, alla cultura, una marchetta alla serie A".

