Roma, 24 nov. “Caro Marcello Sorgi, nessuna irritazione. Non c'è qualcuno a cui piace la Manovra e qualcuno no. Vogliamo tutti fare bene, date le condizioni. Purtroppo per una volta è male informato. Una telefonata in più salva il pezzo”. Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

