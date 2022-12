Manovra: voto finale Senato atteso domani sera alle 20 con fiducia**

Roma, 27 dic. È atteso per domani sera alle 20 il voto finale del Senato sulla legge di Bilancio. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della Conferenza dei capigruppo, aggiungendo che nel pomeriggio, sempre di domani, il Governo porrà la questione di fiducia. L'inizio dell'esame in commissione Bilancio è previsto nel pomeriggio di oggi, mentre domani mattina l'Assemblea si riunirà alle 10, votando il calendario visto che tra i Capigruppo non è stata raggiunta l'unanimità.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA