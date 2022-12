Mattarella: Conte, 'appello per la pace imperativo morale'

Roma, 31 dic. Nel discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è vivo il richiamo ad una comunità nazionale fortemente solidale e coesa: un monito che condivido e che -aggiungo- dovrebbe essere da guida per tutte le forze politiche, sociali e civiche del Paese, affinché orientino le proprie energie nel solco della solidarietà e per non lasciare nessuno indietro. Tra le ferite più profonde del 2022 c'è il dramma umano e sociale del conflitto scatenato dall'aggressione russa in Ucraina. L'auspicio del Capo dello Stato affinché il 2023 sia l'anno in cui si affermi definitivamente il silenzio delle armi e la cessazione di ogni ostilità è un imperativo morale che mi auguro aiuti ad armonizzare l'ancor timido dibattito nel Paese sulla necessità di pace". Lo afferma il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

"È un augurio -aggiunge- in linea con l'aspettativa di un'Europa finalmente protagonista di un percorso che renda merito al suo spirito fondativo di pacificazione e prosperità tra i popoli. Al Presidente Sergio Mattarella rivolgo il ringraziamento e gli auguri più sentiti da parte del Movimento 5 Stelle per questo messaggio pieno di amor patrio, per il suo quotidiano impegno al servizio delle Istituzioni e per la profonda testimonianza di etica pubblica inscritta nella sua azione al servizio del Paese”.

