Mattarella: 'democrazia e libertà solide, Italia aperta a cooperazione e incontro tra culture'**

Assisi (Pg), 4 ott. "I gesti compiuti oggi in questa Basilica non rappresentano un rituale. Corrispondono alla consapevole rivendicazione del cammino che la Repubblica ha saputo compiere con la ricostruzione nazionale e lo sviluppo dopo la dittatura e la guerra, consolidando democrazia e libertà, recando nel mondo il contributo di un Paese operoso, creativo, aperto alla cooperazione e all'incontro tra le culture. Sono gesti che avvertiamo come un vincolo morale, per esprimere l'assunzione di valori e di criteri di vita". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Assisi alla Cerimonia di accensione della Lampada di San Francesco.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA