Mattarella: 'provincia protagonista costruzione Stato unitario e Repubblica'**

Alba (Cn), 7 ott. "La provincia italiana è stata protagonista della costruzione dello Stato unitario prima e della Repubblica dopo. Non ho bisogno di ricordarlo qui, nella 'Provincia granda', serbatoio di valori morali, di esempi di impegno civico e di passione civile. Ad Alba ricordiamo due protagonisti di questi sentimenti, di queste attitudini. Due i Risorgimenti, due le figure, Michele Coppino e Beppe Fenoglio. Oggi li ricordiamo, sottolineando come costituiscano testimonianza della fecondità di questa città". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Alba in occasione della celebrazione del bicentenario della nascita di Michele Coppino e del centenario della nascita di Beppe Fenoglio.

