Mediterraneo: Mattarella, 'consolidare democrazia, attenzione per Siria e Sahel'**

Roma, 2 dic. "I due giorni di lavori della Conferenza consentiranno di confrontarci, dalle diverse prospettive, sui grandi temi della pace, dello sviluppo e della sicurezza, in una logica di arricchimento delle rispettive visioni e di ricerca di soluzioni comuni. Al centro della riflessione saranno i temi della giustizia per i popoli e della centralità della dignità umana, valori aspramente attaccati dalle guerre, dall'attività di movimenti estremisti e dal terrorismo. Obiettivo vuole essere quello di lavorare assieme per il consolidamento dei processi istituzionali e democratici, soprattutto laddove essi sono più direttamente minacciati, come in Siria e nella regione del Sahel". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo l'ottava edizione dei 'Dialoghi mediterranei'.

