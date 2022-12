Mihajlovic: Cragnotti, 'sua morte grande sofferenza, un grande uomo'**

Roma, 16 dic. "La morte di Sinisa Mihajlovic è una grande sofferenza. Le mie condoglianze alla famiglia. Sinisa era un grande uomo, come calciatore, e come allenatore, un uomo encomiabile. Credo che per la Lazio sia stato un grande supporto per i successi avuto nel passato. Un caro saluto". Questo il ricordo dell'ex presidente della Lazio, Sergio Cagnotti, di Sinisa Mihajlovic, suo giocatore in biancoceleste, scomparso oggi a Roma all'età di 53 anni.

