Roma, 12 ago. - L'Italia conquista la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 mista ai campionati europei di Roma. Gli azzurri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro toccano in 3'43"61 alle spalle dell'Olanda vincitrice in 3'41"73. Bronzo alla Gran Bretagna in 3'44"69.

