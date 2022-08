Olimpiadi: tiro a volo, Silvana Stanco vince europei e conquista pass per Parigi 2024**

Larnaca, 27 ago. - Arriva dal tiro a volo la prima carta olimpica dell'Italia Team per Parigi 2024. A conquistarla è stata Silvana Stanco che, agli Europei di Larnaca, a Cipro, ha ottenuto il posto nazione per i prossimi Giochi Olimpici, arricchendolo con il titolo continentale nel trap (con 32 piattelli in finale) davanti alla britannica Charlotte Lucy Hall (31) che vince l'argento e l'altra carta in palio oggi. Bronzo per l'altra italiana in finale, Jessica Rossi (20 piattelli).

Pubblicità

Stanco, protagonista assoluta della rassegna cipriota sin dalle qualificazioni, aveva conquistato la prima carta olimpica azzurra del tiro a volo anche in occasione dei Giochi di Tokyo 2020, chiudendo al 3° posto la gara di trap dei Campionati Mondiali svoltisi a Changwon, in Corea del Sud. La tiratrice, vera certezza tricolore, aveva ottenuto un posto nazione anche per i Giochi di Rio 2016.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA