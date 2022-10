Roma, 18 ott "La mia scelta dipende anche dal fatto che noi abbiamo un vulnus di genere. Per questo anche per la vicepresidenza la mia proposta è di riconfermare Anna Rossomando come vice presidente del Senato. Anche alla Camera proporrò una vice presidente donna, tra le figure più rappresentative del nostro partito". Lo ha detto Enrico Letta ai senatori del Pd.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA