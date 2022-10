Parlamento: Paita-Richetti, 'non partecipiamo al voto su vice presidenze'**

Roma, 19 ott "Apprendiamo dalle agenzie che sarebbe in corso una riunione tra Pd, M5S e Terzo polo. Siamo alla fantascienza: non ci hanno mai invitato ad alcun tavolo, non abbiamo ricevuto nessuna richiesta di dialogo altrimenti, come detto pubblicamente, ci saremmo resi disponibili. È l'ennesima conferma che è tutto un bluff e che continua la spartizione di poltrone da parte dei ritrovati alleati. Noi confermiamo che non parteciperemo al voto sulle vicepresidenze delle Camere”. Lo dicono i capigruppo del Terzo Polo di Senato e Camera Raffaella Paita e Matteo Richetti.

