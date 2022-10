Parlamento: Pd a Terzo Polo, 'basta invenzioni su vicepresidenze, non hanno numeri'**

Roma, 19 ott. "Se non è possibile una moratoria sulle polemiche col Terzo Polo, almeno chiediamo una moratoria sulle invenzioni. A decidere sulle vicepresidenze non son stati fantomatici accordi per escluderli, ma sono stati gli elettori, perché l'unico criterio utilizzato, come da prassi, è il peso parlamentare". Così Peppe Provenzano, vicesegretario del Partito democratico.

"È la logica della democrazia e della rappresentanza. Noi abbiamo proposto anche di incontrarci per vedere spazi compatibili coi loro numeri sulle altre posizioni. Loro non hanno voluto perché si sono divisi. Se per riunirsi hanno bisogno di attaccare il Pd, facciano pure. Noi siamo impegnati a fare l'opposizione alla peggiore destra di sempre".

