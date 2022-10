Pd: Alfieri, 'leadership in tempi idonei, siamo sotto attacco, Renzi ossessionato da noi'**

Roma, 3 ott. "Discussione e partecipazione, ma serve una leadership forte in tempi idonei. Ci sono sfide da affrontare in Parlamento e nel Paese. E siamo sotto attacco. Da parte di Renzi in particolare". In vista della Direzione Pd di giovedì il coordinatore di Base Riformista, Alessandro Alfieri, torna a chiedere un tempi certi per il congresso dem. Nella riunione verrà impostato il percorso delle assise, un percorso costituente come già delineato da Enrico Letta in una lettera agli iscritti nei giorni scorsi.

Pubblicità

Senatore Alfieri, che succederà giovedì in Direzione? "Io penso che ci sia la consapevolezza di tutti che non si può sbagliare. Serve un congresso di rigenerazione, un congresso partecipato e -dice all'Adnkronos- la costruzione di una leadership in tempi idonei per affrontare le sfide che sono in Parlamento e nel Paese, comprese le prossime elezioni regionali. Abbiamo bisogno di costruire un percorso che garantisca la discussione e la partecipazione ed insieme consegnare in tempi certi una leadership forte e autorevole anche perchè siamo sotto attacco, da parte del Terzo Polo in particolare".

Oggi Renzi e Calenda hanno messo il veto ai 5 Stelle sulle prossime regionali. Chiedono al Pd di scegliere tra loro e Conte... "Una forza politica che ha perso le elezioni dovrebbe lavorare per costruire un'opposizione in Parlamento e invece il Terzo Polo, Renzi soprattutto, continua ad essere ossessionato dal Pd, usa parole irresponsabili". Anche per questo "c'è bisogno di avere una leadership di piena autorevolezza in tempi certi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA