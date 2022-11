Roma, 16 nov Enrico Letta lavora al timing del Congresso del Pd in vista della Assemblea in programma sabato prossimo. "Ci sarà una accelerazione", sottolineano fonti del Nazareno spiegando che sul tavolo, "tra le opzioni possibili", c'è la data del 19 febbraio per la chiusura delle assise con la scelta del nuovo segretario. "Ma si lavora a tutte le opzioni", sottolineano sempre le stesse fonti.

