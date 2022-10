Pd: Benifei, 'classe dirigente screditata, ora basta'**

Roma, 6 ott. "Dobbiamo dirci le cose come stanno: il Pd oggi è screditato agli occhi di una parte significativa degli italiani. Abbiamo perso perchè in pochi hanno creduto che il programma potesse essere portato avanti da una classe dirigente che oggi è screditata agli occhi degli elettori". Così Brando Benifei, capodelegazione Pd in Europa, in Direzione.

Pubblicità

"E' credibile che possa cambiare il Jobs Act chi lo ha magnificato? E sul taglio dei parlamentari, seguimmo i grillini su una strada sbagliata. Ora i protagonisti di tutto questo ci vogliono spiegare ora come riformare la democrazia, io dico ma anche basta".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA