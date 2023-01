Roma, 21 gen. "Grazie Enrico per la relazione di oggi e per il lavoro svolto in questi mesi complicati. Ringrazio il comitato il cui lavoro ho condiviso. Grazie ad Articolo 1 di essere qui ma se si limitasse a questo sarebbe poca: la costituente, per essere chiamate tale, deve richiamare i milioni di persone che se ne sono andate". Così Stefano Bonaccini all'assemblea del Pd.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA