Pd: Bonaccini, 'congresso? Tra febbraio e marzo, non oltre'**

Roma, 24 ott. "Congresso a marzo? Noi abbiamo regole fatte così e nate per far partecipare le persone. Io credo che più tempo in là andiamo, più rischiamo di non essere in sintonia con i tempi e i problemi dei cittadini". Così Stefano Bonaccini a Metropolis su Repubblica.

"Prima della fine dell'anno? No, non è possibile per far partecipare tutti quelli che hanno voglia. Io credo che tra febbraio e marzo, non oltre. Bisogna fare in fretta".

