Roma, 21 giu "Mai più intrappolati in discussioni incomprensibili fuori da qui. Del nome me lo chiedono solo i giornalisti, non ho trovato un cittadino, un elettore che ponesse il problema di cambiare nome ma tanti di cambiare politiche, classe dirigente e di ascoltare la base". Lo ha detto Stefano Bonaccini alla Assemblea Pd.

