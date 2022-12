Pd: Bonaccini, 'scuola di politica per formare giovani anche su etica'**

Roma, 20 dic. "Quando parliamo di 'questione morale', quelli della mia e delle generazioni precedenti pensano immediatamente ad Enrico Berlinguer e a Benigno Zaccagnini. Sono stati tra i simboli e gli interpreti più autentici della politica vissuta come impegno disinteressato e rigore morale. Anche per questo sono visti come padri nobili sia del Pd che della Repubblica". Così Stefano Bonaccini su Fb.

"Questa eredità va ricordata e conquistata ogni giorno, a proposito di identità e valori fondanti. Proprio per questo, oltreché ripulire il nostro partito da quanti non hanno a cuore per prima cosa il bene comune e l'onorabilità dei nostri iscritti ed elettori, è tornato il momento di trasmettere alle nuove generazioni il pensiero e le azioni di Berlinguer, Zaccagnini e di tutte le donne e gli uomini migliori che la nostra storia ha dato all'Italia. Lo dico dalla terra natale di Nilde Iotti e a pochi giorni dal 23 dicembre, data in cui ricordiamo l'istituzione del Servizio sanitario nazionale per opera di Tina Anselmi. Altre due madri della Repubblica e del Pd. La nostra storia cammina sulle spalle di questi giganti".

"È il momento che il Pd dia il via ad una Scuola di politica e di amministrazione pubblica che possa formare i più giovani sia sui compiti degli amministratori della cosa pubblica, sia sull'etica di come ci si mette davvero al servizio delle cittadine e dei cittadini. Abbiamo un patrimonio straordinario da cui attingere per rafforzare le ragioni e lo spirito della buona politica".

