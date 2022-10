Roma, 11 ott. "No, ancora no. Ma deciderò in fretta, non è importante essere utili a se' stessi ma alla comunità. Nelle prossime settimane deciderò". Stefano Bonaccini risponde così a Porta a Porta a chi gli chiede se ha deciso di candidarsi alla segretaria del Pd. "Serve un nuovo segretario ma soprattutto serve un nuovo gruppo dirigente".

