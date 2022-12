Pd: Bonaccini, 'se segretario andrò da Meloni, opposizione no solo protesta ma proposta'**

Roma, 20 dic. "Se diventerò segretario andrò da Giorgia Meloni- non per discutere i provvedimenti del governo perchè per quello c'è un'altra sede, il Parlamento- le direi: presidente, lei ha davanti il segretario del più grande partito di opposizione e sappia che ogni volta che saremo contrari a qualcosa, penso spesso, ci sarà sempre non solo una protesta ma anche una proposta alternativa e se su alcune cose saremo d'accordo, non mancherà il nostro sostegno per il bene Paese". Così Stefano Bonaccini all'evento per i 126 anni dell''Avanti!'.

