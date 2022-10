Pd: Calenda, 'è trionfo del 'ma anche', se scelta è populismo Conte noi avversari'**

Roma, 6 ott. "Il problema del Pd è che non decide mai, se riformista o populista, il Pd cerca sempre di tenere dentro tutto. E' il trionfo del 'ma anche', quel che succede è che non c'è una linea. L'opposizione è una grande opportunità, ma se hai le idee chiare. Il Pd vuole tenere dentro tutto, vuole fare il campo largo con noi, ma anche con il M5S. Nella direzione di oggi discutono" i soliti nomi "per decidere a chi affidare il partito. Ci sono due linee: una riformista e l'altra populista. Io dico, decidetevi e poi vediamo se siamo insieme. Se la scelta è il populismo di Conte, noi saremo avversari". Così Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Start su Skytg24.

