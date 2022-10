Pd: Letta, 'ci attaccano ma capiranno che è meglio fare opposizione efficace'**

Roma, 12 ott. "Il rapporto con le altre forze di opposizione sarà diverso rispetto alle altre volte. Questa volta abbiamo dei concorrenti che hanno fatto campagna elettorale contro di noi e già si è capito che non hanno alcuna intenzione di fare un coordinamento delle opposizione con noi. Ma io sono convinto che questo avverrà in corso d'opera perchè tutti capiranno che sarà meglio fare opposizione efficace al governo piuttosto che prendersela con il Pd quando capiranno che cosa sta per succedere, quando vedranno il governo...". Così Enrico Letta agli eletti Pd.

