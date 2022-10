Roma, 6 ott "Dobbiamo fare un Congresso che non sia su nostro ombelico, non un referendum su Conte o Calenda. Non lo dico altre volte. Se qualcuno avesse in testa un referendum del genere la storia del Pd sarebbe già di declino". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

