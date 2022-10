Roma, 28 ott. "Faremo degli aggiustamenti del percorso nella prossima assemblea, lo faremo insieme come stiamo facendo oggi. Il mio ruolo in questa fase è quello di arbitro nel congresso, ma di giocatore e guida assolutamente determinato della costruzione di questa opposizione, c'è bisogna di una guida che ci si metta con tutto impegno". Così Enrico Letta nella replica in Direzione Pd.

