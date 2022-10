Pd: Letta, 'non c'è catastrofe ma serve discussione senza sconti ora'**

Roma, 6 ott. "Noi abbiamo avuto risultato elettorale migliore di tanti altri che fischiettando hanno fatto finta di niente, ma noi non ce lo possiamo permettere perchè il nostro è un progetto che ha senso se è grande e vive in una logica di espansione". Così Enrico Letta in Direzione.

"Quindi è giusto che si faccia una discussione senza sconti, non perchè il risultato è catastrofico, ma dobbiamo farlo ora perchè se non affrontiamo ora i nodi davanti a noi, quando le faremo le condizioni saranno peggiori".

