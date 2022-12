Roma, 22 dic "In queste ore in Parlamento siamo noi che stiamo facendo opposizione al governo e in Lombardia e in Lazio l'alternativa si può costruire solo attorno a noi. E' il senso della nostra centralità nonostante le difficoltà". Lo ha detto Enrico Letta intervenendo all'incontro sul Congresso Pd al Nazareno.

