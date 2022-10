Roma, 18 ott Per i gruppi parlamentari serve una "scelta in continuità", perchè "dobbiamo dare al prossimo gruppo dirigente una condizione di libertà di decidere gli assetti successivi". Lo ha detto Enrico Letta ai senatori Pd proponendo la conferma di Debora Serracchiani alla Camera e Simona Malpezzi al Senato come capigruppo.

