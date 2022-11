Pd: Quartapelle a Franceschini, 'queste correnti fanno male al partito'**

Roma, 19 nov "Abbiamo presentato un ordine del giorno per sciogliere le correnti, per sradicare una pratica diffusa che arriva a tutti livelli del partito. Non basta? Ma cominciamo a parlarne". Lo ha detto Lia Quartapelle nel suo intervento alla Assemblea del Pd.

Pubblicità

"Siamo stati criticati per questo e una delle critiche è arrivata da Dario Franceschini. Ma Dario, noi non siamo contrari al sistema di correnti ma a questo sistema di correnti. In tutti i partiti ci sono posizioni diverse, ma non un sistema di potere per far partecipare solo alcuni e che sta facendo male al partito", ha spiegato la deputata del Pd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA